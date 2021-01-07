Заря объявила о трех случаях коронавируса в команде
17:21 - Читати українською
Заря начала подготовку к весенней части сезона с определенными кадровыми потерями.
Защитник Джоэль Абу Ханна, хавбек Андреас Циганикс и форвард Максим Лунев сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
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Луганская команда была вынуждена отправиться на турецкий сбор без этих трех игроков, которые присоединятся к коллективу после выздоровления.
Напомним, во время зимних сборов подопечные Скрипника проведут 8 спаррингов. После 13-ти туров УПЛ Заря расположилась на 4-м месте, сохраняя игру в запасе.
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