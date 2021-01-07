Заря начала подготовку к весенней части сезона с определенными кадровыми потерями.

Защитник Джоэль Абу Ханна, хавбек Андреас Циганикс и форвард Максим Лунев сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

"Рублики агрессора ладошки не жгут?": Рафаилов эмоционально обратился к Вернидубу

Луганская команда была вынуждена отправиться на турецкий сбор без этих трех игроков, которые присоединятся к коллективу после выздоровления.

Напомним, во время зимних сборов подопечные Скрипника проведут 8 спаррингов. После 13-ти туров УПЛ Заря расположилась на 4-м месте, сохраняя игру в запасе.

Що відбувається із Супрягою?