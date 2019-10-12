Абу Ханна травмировался в спарринге и выбыл неопределенный срок

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от товарищеского матча против Мариуполя (3:1) и рассказал о повреждении Абу Ханны.

"Хотим оставаться в игровом ритме, поэтому и провели матч против Мариуполя. Никто не ожидал, что будет легко. Нам противостояла хорошая команда. Мы дотерпели до того момента, когда у нас начала получаться игра.

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Пока сложно сказать, что с Абу Ханной. Ему предстоит пройти углубленное обследование, и тогда появится конкретика. Он хромает, неудачно стал на ногу, и подвернул ее. Будем надеяться, что все будет хорошо.

Такие матчи специально и проводятся для того, чтобы те люди, которые мало играют, вышли и показали себя. Есть ошибки, но без них не бывает. Нужно смотреть вперед. Я очень надеюсь, что пара центральных защитников Иванисеня и Лазио у меня не будет появляться в играх чемпионата, ведь Иванисеня мне нужен в полузащите", – поделился Скрипник в комментарии официальному сайту Зари.

Стоит отметить, что Заря в товарищеском матче переиграла Мариуполь (3:1). На гол Вакулы результативно ответили луганчане Кочергин, Лунев и Юрченко.

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