Абу Ханна травмувався у спарингу та вибув невизначений термін

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від товариського матчу проти Маріуполя (3:1) та розповів про пошкодження Абу Ханни.

"Хочемо залишатися в ігровому ритмі, тому і провели матч проти Маріуполя. Ніхто не очікував, що буде легко. Нам протистояла хороша команда. Ми дотерпіли до того моменту, коли у нас почала виходити гра.

УПЛ визначила найкращого гравця та тренера чемпіонату у вересні

Поки складно сказати, що з Абу Ханною. Йому належить пройти поглибленне обстеження, і тоді з'явиться конкретика. Він кульгає, невдало став на ногу, і підвернув її. Будемо сподіватися, що все буде добре.

Такі матчі спеціально і проводяться для того, щоб ті люди, які мало грають, вийшли і показали себе. Є помилки, але без них не буває. Потрібно дивитися вперед. Я дуже сподіваюся, що пара центральних захисників Іванісеня і Лазіо у мене не буде з'являтись в іграх чемпіонату, адже Іванісеня мені потрібен в півзахисті", – поділився Скрипник у коментарі офіційному сайту Зорі.

Варто зазначити, що Зоря в товариському матчі переграла Маріуполь (3:1). На гол Вакули результативно відповіли луганці Кочергін, Луньов та Юрченко.

"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із Вербічем