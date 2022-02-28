"Совершенно неприемлемое решение ФИФА позволить играть сборной России на международной арене. В этой ситуации – ФИФА является таким же преступником, как и страна агрессор. И не надо мне говорить о спорте вне политики", – написал Левченко в своем твиттере.

ФИФА ввела санкции против России: оккупанты не смогут играть под флагом и гимном

Напомним, ФИФА не запретила россиянам играть на международных матчах, однако у них не будет гимна, флага и будет называться сборная российского футбольного союза.

24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал плохую войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: Шева вышел на митинг в Лондоне, ФИФА наказывает оккупантов, но этого мало (LIVE)