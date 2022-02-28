Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував покарання від ФІФА для росіян.

"Абсолютно неприйнятне рішення ФІФА дозволити грати збірній Росії на міжнародній арені. У цій ситуації – ФІФА є таким самим злочинцем, як і країна агресор. І не треба мені говорити про спорт поза політикою", – написав Левченко у своєму твіттері.

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Нагадаємо, ФІФА не заборонила росіянам грати на міжнародних матчах, проте вони не матимуть гімну, прапору та називатиметься збірна російського футбольного союзу.

24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав погану війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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