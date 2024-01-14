Бавария намерена подписать Норди Мукиеле из ПСЖ, из-за чего появились слухи о переходе в обратном направлении Йозуа Киммиха. Однако, спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд категорически опроверг эту информацию.

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"Киммих в ПСЖ в обмен на Мукиеле? Я могу только улыбнуться по этому поводу. Это абсолютно надумано. Йозуа – очень важный для нас игрок, один из наших ведущих игроков. Мы сядем и поговорим о его будущем", – приводит слова Фройнда Фабрицио Романо.

К слову, Киммих провел 21 поединок в составе Баварии, в которых отметился голом и 6 ассистами. Transfermarkt оценивает хавбека в 75 млн евро.

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