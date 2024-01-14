Баварія має намір підписати Норді Мукієле із ПСЖ, через що з'явились чутки про перехід у зворотньому напрямку Йозуа Кімміха. Проте, спортивний директор мюнхенців Крістоф Фройнд категорично заперечив цю інформацію.

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"Кімміх у ПСЖ в обмін на Мукієле? Я можу тільки посміхнутися з цього приводу. Це абсолютно надумано. Йозуа – дуже важливий для нас гравець, один з наших провідних гравців. Ми сядемо і поговоримо про його майбутнє", – наводить слова Фройнда Фабріціо Романо.

До слова, Кімміх провів 21 поєдинок у складі Баварії, в яких відзначився голом та 6 асистами. Transfermarkt оцінює хавбека в 75 млн євро.

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