Все еще владелец Челси Роман Абрамович получил серьезные проблемы со здоровьем из-за возможного отравления, которое могли организовать российские спецслужбы.

О последствиях отравления российского олигарха сообщает издание Independent. Отмечается, что Абрамович на несколько часов потерял зрение.

Абрамовича и членов украинской делегации переговоров с Россией пытались отравить, – СМИ

Впрочем, бизнесмен довольно быстро восстановился и находится сейчас в Турции, где должен пройти очередной раунд переговоров Украины и российских представителей. Ранее сообщалось, что признаки отравления вроде бы были у минимум двух украинцев, которые находились в делегации. Попытку отравить могли предпринять сторонники "жесткой линии" России, которые хотели саботировать переговоры о прекращении войны в Украине.

Напомним, ранее на Абрамовича был наложен ряд санкций и отстранен от руководства Челси, но продать лондонский клуб российский миллиардер так и не сумел.

Россия напала на Украину: попытка отравления Абрамовича, Вернидуб рапортует о своей ситуации на фронте (LIVE)