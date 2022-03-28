Все ще власник Челсі Роман Абрамович отримав серйозні проблеми зі здоров'ям через можливе отруєння, яке могли організувати російські спецслужби.

Про наслідки отруєння російського олігарха повідомляє видання Independent. Зазначається, що Абрамович на кілька годин втратив зір.

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Втім, бізнесмен досить швидко відновився та перебуває зараз у Туреччині, де має відбутись черговий раунд переговорів України та російських представників. Раніше повідомлялось, що ознаки отруєння начебто були у мінімум двох українців, які перебували у делегації. Спробу отруїти могли здійснити прибічники "жорсткої лінії" Росії, які хотіли саботувати переговори про припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше на Абрамовича наклали низку санкцій та відсторонили від керівництва Челсі, але продати лондонський клуб російський мільярдер так і не зумів.

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