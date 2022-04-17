Соратник террориста Путина и пока еще владелец Челси Роман Абрамович якобы продолжает быть посредником между властями Украины и России в вопросе потенциального установления мира.

Кремлевский олигарх посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией, утверждает Bloomberg .

Санкции работают: Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев спортивных клубов от Forbes

По информации источника, Абрамович встречался с членами украинской переговорной группы и обсудил возможные пути возобновления переговоров. Процесс был приостановлен после обнаружения сотни тел замученных россиянами украинцев в Буче и других городах.

Спикер Романа заявил, что он не в Киеве, и отказался давать комментарий по поводу визита олигарха в столицу Украины. Сохранили молчание также член украинской переговорной группы Михаил Подоляк и представитель кровавого Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, с началом полномасштабной войны России против Украины на Абрамовича наложили санкции, в частности, Великобритания и ЕС. Поэтому пострадал и Челси.