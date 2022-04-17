Поплічник терориста Путіна й поки ще власник Челсі Роман Абрамович нібито продовжує бути посередником між владою України та Росії у питанні потенційного встановлення миру.

Кремлівський олігарх навідався до Києва, щоб спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією, стверджує Bloomberg.

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За інформацією джерела, Абрамович зустрічався з членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин. Цей процес був призупинений після виявлення сотні тіл закатованих росіянами українців у Бучі та інших містах.

Речник Романа заявив, що він не в Києві, й відмовився давати коментар щодо візиту олігарха у столицю України. Зберегли мовчання також член української переговорної групи Михайло Подоляк й речник кривавого Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Росії проти України на Абрамовича наклали санкції, зокрема, Великобританія та ЄС. Через це постраждав і Челсі.

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