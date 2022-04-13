Уряд острова Джерсі заблокував активи Романа Абрамовича на загальну суму близько 7 мільярдів доларів США. Відповідний наказ видав Королівський суд Джерсі, повідомляє Bloomberg.

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Також у приміщенні, яке може належати росіянину, провели обшук. Раніше Абрамович зазнав низки санкцій від Великої Британії, позаяк вважається особою, наближеною до президента Росії. Тепер активи магната заблокували і в офшорній зоні, яка розташована неподалік Туманного Альбіону.

Нагадаємо, нещодавно 55-річний Абрамович був відсторонений від управління Челсі, але продати клуб олігарху наразі не вдалося. Майбутнє лондонського клубу, який напередодні вилетів з Ліги чемпіонів, залишається невизначеним.

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