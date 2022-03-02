Роман Абрамович объявил о намерении продать Челси, говорится в заявлении бизнесмена на сайте клуба.

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"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно тяжелое решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это в лучших интересах Челси", – сказал россиянин.

Также Абрамович неожиданно пообещал создать специальный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине людям, куда и перечислит средства от продажи клуба.

Напомним, из-за вторжения российских войск в Украину Абрамович был вынужден отойти от руководства Челси, чтобы не запятнать репутацию "синих".

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