Роман Абрамович оголосив про намір продати Челсі, йдеться у заяві бізнесмена на сайті клубу.

Челсі після відходу Абрамовича зробив публічну заяву на підтримку України

"Будь ласка, знайте, що це було неймовірно важке рішення, і мені боляче розлучатися з клубом таким чином. Однак я дійсно вважаю, що це в найкращих інтересах Челсі", – сказав росіянин.

Також Абрамович несподівано пообіцяв створити спеціальний фонд для допомоги людям, які постраждали від війни в Україні, куди і перерахує кошти з продажу клубу.

Нагадаємо, через вторгнення російських військ в Україну Абрамович був змушений відійти від керівництва Челсі, щоб не заплямувати репутацію "синіх".

Росія напала на Україну: Ракицький покидає країну військових злочинців, російських гравців карають в Європі (LIVE)