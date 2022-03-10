Одним из подсанкционных бизнесменов оказался владелец Челси Роман Абрамович, сообщает BBC. Продажа клуба на данный момент невозможна, остальные активы, которые россиянин не успел переписать на подставных лиц, также заморожены. В ограничения включены транспортные санкции.

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Отмечается, что правительство выдало "синим" специальную лицензию, которая позволит Челси завершить сезон и вести другую деятельность, связанную с футболом. То есть, запрещена любая коммерческая деятельность. В частности, нельзя продавать билеты. Матчи смогут посещать только владельцы абонементов.

Напомним, что Челси находился в процессе поиска нового владельца. После начала войны, которую Россия развязала на территории Украины, Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду и объявил, что продает его. Однако быстро завершить процедуру не удалось, а теперь и вовсе это невозможно реализовать.

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