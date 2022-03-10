Абрамович не успел продать Челси – российский миллиардер попал под санкции Великобритании
Правительство Великобритании расширило санкционный список. Еще семь приспешников Путина получили заслуженное наказание.
Одним из подсанкционных бизнесменов оказался владелец Челси Роман Абрамович, сообщает BBC. Продажа клуба на данный момент невозможна, остальные активы, которые россиянин не успел переписать на подставных лиц, также заморожены. В ограничения включены транспортные санкции.
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Отмечается, что правительство выдало "синим" специальную лицензию, которая позволит Челси завершить сезон и вести другую деятельность, связанную с футболом. То есть, запрещена любая коммерческая деятельность. В частности, нельзя продавать билеты. Матчи смогут посещать только владельцы абонементов.
Напомним, что Челси находился в процессе поиска нового владельца. После начала войны, которую Россия развязала на территории Украины, Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду и объявил, что продает его. Однако быстро завершить процедуру не удалось, а теперь и вовсе это невозможно реализовать.
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