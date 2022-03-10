Одним із підсанкційних бізнесменів виявився власник Челсі Роман Абрамович, повідомляє BBC. Продаж клубу наразі неможливий, решта активів, які росіянин не встиг переписати на підставних осіб, також заморожена. До обмежень включені транспортні санкції.

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Зазначається, що уряд видала "синім" спеціальну ліцензію, яка дозволить Челсі завершити сезон та вести інші діяльність, пов'язану з футболом. Тобто заборонена будь-яка комерційна діяльність. Зокрема, не можна продавати квитки. Матчі зможуть відвідувати лише власники абонементів.

Нагадаємо, що Челсі перебував у процесі пошуку нового власника. Після початку війни, яку Росія розпочала на території України, Абрамович передав управління клубом благодійному фонду та оголосив, що продає його. Однак швидко завершити процедуру не вдалося, а тепер і зовсім не можливо це реалізувати.

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