"Я не буду давать публичных советов. Они не нужны. Лэмпард потерял работу, и я должен сказать, что это трудно. Думаю, Челси прекрасно постаралася на трансферном рынке, но ему нужно было время. Это нормально. Слишком строго – принять решение столь рано.

Тухель дал первый комментарий в статусе тренера Челси

Господин Абрамович дает шансы, но он не самый терпеливый человек в мире. Я понимаю Фрэнка, это его клуб. Тухель – замечательный тренер, я его очень уважаю. Этот состав Челси – подарок, не так ли? Я почти уверен, что Томас воспринимает это именно так. Это хороший союз. Сколько тренеров было у Челси за последние 10 лет? Вы достигаете успеха или идете. Это мантра, и я не имею к этому никакого отношения. Мне повезло с клубами, в которых я был", – цитирует Клоппа TeamTalk.

Добавим, что уже сегодня Челси сыграет первый матч под руководством Тухеля – домашняя встреча с Вулверхэмптоном. Сейчас "пенсионеры" идут девятыми в турнирной таблице АПЛ.

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