"Я не буду давати публічних порад. Вони непотрібні. Лемпард втратив роботу, і я повинен сказати, що це важко. Гадаю, Челсі неймовірно попрацював на трансферному ринку, але йому потрібен був час. Це нормально. Занадто суворо – ухвалити рішення настільки рано.

Тухель дав перший коментар у статусі тренера Челсі

Пан Абрамович дає шанси, але він не найтерплячіша людина у світі. Я розумію Френка, це його клуб. Тухель – чудовий тренер, я його дуже поважаю. Цей склад Челсі – подарунок, чи не так? Я майже впевнений, що Томас сприймає це саме так. Це хороший союз. Скільки тренерів було у Челсі за останні 10 років? Ви досягаєте успіху або йдете. Це мантра, і я не маю до цього ніякого стосунку. Мені пощастило з клубами, в яких я був", – цитує Клоппа TeamTalk.

Додамо, що вже сьогодні Челсі зіграє перший матч під керівництвом Тухеля – домашня зустріч з Вулверхемптоном. Наразі "пенсіонери" йдуть дев'ятими у турнірній таблиці АПЛ.

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