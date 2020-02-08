Абідаль – про продовження контракту Мессі з Барселоною: Переговори з таким футболістом ніколи не бувають легкими

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль висловив сподівання, що лідер "блаугранас" прийме рішення продовжити контракт з клубом.

"Чи продовжить Мессі контракт з Барселоною? Про це потрібно запитати самого Мессі. Сподіваюся, він продовжить виступати за наш клуб. Лео говорив, що Барселона – все для нього і що він хоче залишитися. Ми говоримо про найкращого гравця у світі. Переговори з таким футболістом ніколи не бувають легкими", – цитує Абідаля Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, нещодавно Мессі зробив публічне зауваження Абідалю, закликавши його конкретизувати своє висловлювання щодо винуватців звільнення Ернесто Вальверде. Після цього почали з'являтися чутки, що аргентинець може покинути Барселону влітку. Чинний контракт Мессі з Барселоною розрахований до літа 2021 року. але у ньому є пункт, який дозволяє футболісту розірвати угоду в односторонньому порядку.

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