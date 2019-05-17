Абелардо – первый кандидат на замену Энрике в сборной Испании

Федерация футбола Испании подыскивает варианты на случай ухода тренера сборной Луиса Энрике.

Руководство испанского футбола обратило внимание на Абелардо Фернандеса, сообщает Marca.

Луис Энрике покинул расположение сборной Испании по семейным обстоятельствам – Рамос в соцсетях поддержал тренера

Сейчас испанец тренирует Алавес, который занимает 11 строчку Ла Лиги. Впрочем, переговоры с 49-летним специалистом начнутся только в том случае, если Луис Энрике окончательно решит покинуть сборную в ближайшее время.

Фанаты сборной Бразилии проголосовали за заявку на Копа Америка – шокирующая позиция Неймара

Отбор на Евро-2020 пиренейцы начали с двух побед над Мальтой и Норвегией.