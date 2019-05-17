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Абелардо – первый кандидат на замену Энрике в сборной Испании

17 мая 11:11 176 Читати українською
Абелардо – первый кандидат на замену Энрике в сборной Испании
Абелардо и Луис Энрике / Reuters

Федерация футбола Испании подыскивает варианты на случай ухода тренера сборной Луиса Энрике.

Руководство испанского футбола обратило внимание на Абелардо Фернандеса, сообщает Marca.

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Сейчас испанец тренирует Алавес, который занимает 11 строчку Ла Лиги. Впрочем, переговоры с 49-летним специалистом начнутся только в том случае, если Луис Энрике окончательно решит покинуть сборную в ближайшее время.

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Испания Испания Испания Абелардо Фернандес Абелардо Фернандес Луис Энрике Луис Энрике
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