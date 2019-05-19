Наставник Бетиса Сетьен покинул команду после победы над Реалом

Кике Сетьен не будет тренировать Бетис в следующем сезоне, несмотря на действующий контракт.

Испанский специалист Кике Сетьен решил покинуть команду, несмотря на еще год действующего контракта. Клуб и тренер разорвали соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Бетиса.

Сетьен стал первым за 16 лет тренером, победившим Реал и Барселону в одном сезоне

Сетьен объявил о своем решении сразу после последнего тура чемпионата Испании, где его команда в гостях победила мадридский Реал со счетом 2:0.

Напомним, Сетьен возглавил "огурцов" в мае 2017 года. В первом же своем сезоне испанский специалист вывел команду в Лигу Европы.

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