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Наставник Бетиса Сетьен покинул команду после победы над Реалом

19 мая 17:26 216 Читати українською
Наставник Бетиса Сетьен покинул команду после победы над Реалом
Кике Сетьен / Соцсети

Кике Сетьен не будет тренировать Бетис в следующем сезоне, несмотря на действующий контракт.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родригес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родригес

Испанский специалист Кике Сетьен решил покинуть команду, несмотря на еще год действующего контракта. Клуб и тренер разорвали соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Бетиса.

Сетьен стал первым за 16 лет тренером, победившим Реал и Барселону в одном сезоне

Сетьен объявил о своем решении сразу после последнего тура чемпионата Испании, где его команда в гостях победила мадридский Реал со счетом 2:0.

Напомним, Сетьен возглавил "огурцов" в мае 2017 года. В первом же своем сезоне испанский специалист вывел команду в Лигу Европы.

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Испания Главное Бетис Бетис Кике Сетьен Кике Сетьен Реал Мадрид - Бетис
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