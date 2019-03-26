Луис Энрике покинул расположение сборной Испании по семейным обстоятельствам – Рамос в соцсетях поддержал тренера

Наставник сборной Испании Луиc Энрике не будет присутствовать на матче 2-го тура отбора к Евро-2020 против Мальты.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в связи с форс-мажорными обстоятельствами покинул расположение команды и не будет руководить командой в сегодняшнем матче против Мальты в рамках 2-го тура квалификации на Евро-2020.

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Сообщается, что тренер отправился в Испанию по семейным обстоятельствам. Руководить действиями "Фурии Рохи" будет ассистент Энрике Роберт Морено, сообщает Marca.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос поддержал тренера в соцсетях. "Мистер, мы очень сожалеем из-за этих новостей. Знайте, что команда с вами до смерти и сделает все, чтобы победить сегодня. Семья – это святое. Мы победим для вас. Много сил и смелости. Обнимаем", – написал Рамос в Twitter.

Интересно, что вскоре пост был удален, однако впоследствии появился снова.

Матч Мальта – Испания начнется в 21:45. Напомним, в первом туре Испания победила Норвегию. Именно Рамос в том матче забил решающий гол ударом с пенальти.