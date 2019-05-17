Фанаты сборной Бразилии проголосовали за заявку на Копа Америка – шокирующая позиция Неймара

Поклонники сборной Бразилии не слишком любят лидера ПСЖ Неймара.

Фанаты "селесао" сделали свой выбор в голосовании Globoesporte.

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Любимцем публики оказался полузащитник Барселоны Артур. А вот Неймара не нашли даже в пределах первой десятки. Самый дорогой футболист мира остался на одиннадцатой позиции в рейтинге болельщиков.

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Напомним, Копа Америка начнется 14 июня этого года. Хозяином турнира будет именно Бразилия.