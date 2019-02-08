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Абате после окончания контракта с Миланом перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси, – La Reppublica

22:26 25 Читати українською
Абате после окончания контракта с Миланом перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси, – La Reppublica
Иньяцио Абате / Getty Images

Защитник Милана Иньяцио Абате летом перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси.

Летом у правого защитника Милана закончится контракт с клубом, после чего 32-летний игрок получит статус свободного агента. Абате подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, сообщает La Reppublica.

Абате сыграл 300-й матч в составе Милана

Напомним, защитник является воспитанником "россонери", за клуб из Милана Абате провел 301 матч, забил 3 гола и отдал 21 голевую передачу, в этом сезоне итальянец сыграл в 19 матчах во всех турнирах.

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Теги
Италия МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Иньяцио Абате Иньяцио Абате Милан Милан
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