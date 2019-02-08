Абате після закінчення контракту з Міланом перейде у Лос-Анджелес Гелаксі, – La Reppublica

Захисник Мілана Іньяціо Абате влітку перейде у Лос-Анджелес Гелаксі.

Влітку у правого захисника Мілана закінчиться контракт з клубом, після чого 32-річний гравець отримає статус вільного агента. Абате підпише контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє La Reppublica.

Абате відіграв 300-й матч у складі Мілана

Нагадаємо, оборонець є вихованцем "россонері", за клуб з Мілана Абате провів 301 матч, забив 3 голи та віддав 21 гольову передачу, зокрема цього сезону італієць зіграв у 19 матчах в усіх турнірах.

Лос-Анджелес Гелаксі зведе пам'ятник на честь Бекхема