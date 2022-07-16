9-річний вихованець ДЮСШ Рух Лука Аронов разом з волонтерами придбав автомобіль для Збройних сил України, повідомляє офіційний сайт львівської команди.

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Метою Луки було зібрати 90 тисяч гривень на автомобіль (для родичів та друзів одного з тренерів, які перебувають на фронті), але вдалось отримати навіть більше – 120 тисяч! Завдяки цим коштам волонтери змогли придбати автомобіль, який вже допомагає українським військовим у гарячих точках.

Активність юного футболіста відзначив особистою подякою голова ЛОВА Максим Козицький. Це надихнуло Луку не зупинятись на досягнутому – зараз хлопчик збирає ще на 2 автомобілі для наших захисників. Збір проходить на сторінці юного футболіста в Instagram, де Лука розігрує набори марок "Українська мрія".

Нагадаємо, українці вже 143-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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