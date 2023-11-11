Атлетик и Сельта устроили феерию в матче-открытии 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

В первом тайме команды оформили по 2 похожих гола. Если Сельта забивала бильярдными дальними ударами, то Атлетик заталкивал мяч с нескольких метров.

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После перерыва перестрелка продолжилась. Гурусета впервые вывел Атлетик вперед, но Ларсен в гениальной контратаке засветил на табло 3:3. Следует упомянуть и 2 гола Сельты, которые отменили из-за офсайдов. Затем последовала пенальтийная драма. Первыми 11-метровый получили галисийцы, однако Аспас проиграл дуэль Симону. Беренгер на 9+8-й минуте пробил с "точки" уверенно – победа Атлетика 4:3.