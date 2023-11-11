Атлетік та Сельта влаштували феєрію у матчі-відкритті 13 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому таймі команди оформили по 2 схожі голи. Якщо Сельта забивала більярдними дальніми ударами, то Атлетік заштовхував м'яч з кількох метрів.

Атлетік переміг Сельту в шаленій перестрілці з 7 голами – Аспас забив вперше за 8 місяців, баски наблизились до зони ЛЧ

По перерві перестрілка продовжилась. Гурусета вперше вивів Атлетік уперед, але Ларсен у геніальній контратаці засвітив на табло 3:3. Слід згадати і 2 голи Сельти, які скасували через офсайди. Потім була пенальтійна драма. Першими 11-метровий отримали галісійці, проте Аспас програв дуель Сімону. Беренгер на 9+8-й хвилині пробив з "позначки" упевнено – перемога Атлетіка 4:3.