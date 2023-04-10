Журналист Сергей Болотников утверждает, что информация о переговорах Славена Билича с УАФ неправдива и что сборную возглавит Сергей Ребров.

"По моей информации, ничего такого нет. С Биличем никто не контактировал из УАФ. С Ребровым все "на мази".

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Пока согласовывают последние формальности, какие-то юридические тонкости. Как я говорил, 99 процентов, что Ребров будет в сборной. Все спокойно, выдыхаем", – заявил Болотников в эфире KDK.

Напомним, о заинтересованности Билича в работе в сборной Украины первым заговорил инсайдер Фабрицио Романо. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" является Руслан Ротань. Ребров же имеет контракт с Аль-Айном до лета.

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