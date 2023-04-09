ОАЭ, 22 тур

Хорфоккан – Аль-Айн – 0:3

Голы: Эрик, 54, Лаба, 64, Ярмоленко, 67

После двух осечек подряд подопечные Сергея Реброва значительно усложнили задачу защитить чемпионский титул. Еще одна неудача могла бы поставить под опасность даже попадание в топ-3. Однако Аль-Айн дал показательный ответ критикам, разгромив Хорфаккан.

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Судьбу матча решила 15-минутка на старте второго тайма, в течение которой Аль-Айн отгрузил сопернику три "сухих" мяча. Больше счет так и не изменился. Следует заметить, что один из голов в свой актив записал Андрей Ярмоленко. Украинец отличился впервые со 2 февраля. Правда, почти месяц капитан нашей сборной пропустил из-за травмы.