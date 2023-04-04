Недавно появилась информация, что альтернативой Реброву стал хорватский наставник Славен Билич. Журналист Михаил Спиваковский озвучил инсайд относительно новых претендентов на пост тренера сборной Украины.

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"Я слышал вариант C, что это может быть Игор Йовичевич, который в июне проведет два матча. Или Виктор Скрипник, если он уйдет из Ворсклы, что было бы для нее уместным", – подчеркнул Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Добавим, что Ребров имеет контракт с Аль-Айном, который завершается летом этого года. Сергея Станиславовича сватают в сборную Украины уже длительное время, но сторонам не удается договориться. В марте обязанности главного тренера исполнял Руслан Ротань, который также работает в Украине U-21 и Александрии.

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