Журналіст Сергій Болотніков стверджує, що інформація про перемовини Славена Біліча з УАФ є неправдивою і що збірну очолить Сергій Ребров.

"За моєю інформацією, нічого такого немає. З Білічем ніхто не контактував з УАФ. З Ребровим все "на мазі".

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Наразі узгоджують останні формальності, якісь юридичні тонкощі. Як я і казав, 99 відсотків, що Ребров буде у збірній. Все спокійно, видихаємо", – заявив Болотніков в етері KDK.

Нагадаємо, про зацікавленість Біліча у роботі в збірній України першим заговорив інсайдер Фабріціо Романо. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" є Руслан Ротань. Ребров же має контракт з Аль-Айном до літа.

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