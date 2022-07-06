95:0 и 91:1 – в Западной Африке расследуют два матча с аномальными счетами
В Сьерра-Леоне прошли сразу два поединка, участников которых теперь подозревают в нечестной игре.
Тамошняя футбольная ассоциация опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о старте расследования по двум профессиональным встречам, завершившимся с аномальными счетами, информирует Daily Mail.
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Речь идет о поединках Восточной региональной лиги Super 10, когда Кагула Рейнджерс победили Лумбенбу Юнайтед 95:0, а Кокима Ливан уничтожила Галф 91:1. В настоящее время идет проверка всех официальных лиц матчей и игроков.
Ассоциация Сьерра-Леоне отмечает, что не терпит каких-либо проявлений договорных поединков, поэтому все причастные к этому будут серьезно наказаны.
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