В Сьерра-Леоне прошли сразу два поединка, участников которых теперь подозревают в нечестной игре.

Тамошняя футбольная ассоциация опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о старте расследования по двум профессиональным встречам, завершившимся с аномальными счетами, информирует Daily Mail .

Четыре клуба ЮАР получили дисквалификацию за договорняки с немыслимыми счетами – в одном из матчей сыграли 59:1

Речь идет о поединках Восточной региональной лиги Super 10, когда Кагула Рейнджерс победили Лумбенбу Юнайтед 95:0, а Кокима Ливан уничтожила Галф 91:1. В настоящее время идет проверка всех официальных лиц матчей и игроков.

Ассоциация Сьерра-Леоне отмечает, что не терпит каких-либо проявлений договорных поединков, поэтому все причастные к этому будут серьезно наказаны.

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