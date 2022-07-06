У Сьєрра-Леоне відбулись одразу два поєдинки, учасників яких тепер підозрюють у нечесній грі.

Тамтешня футбольна асоціація опублікувала пресреліз, у якому повідомила про старт розслідування щодо двох професіональних зустрічей, які завершились з аномальними рахунками, інформує Daily Mail.

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Йдеться про поєдинки Східної регіональної ліги Super 10, коли Кагула Рейнджерс перемогли Лумбенбу Юнайтед 95:0, а Кокіма Ліван знищила Галф 91:1. Наразі триває перевірка усіх офіційних осіб матчів та гравців.

Асоціація Сьєрра-Леоне наголошує, що не терпить будь-яких проявів договірних поєдинків, тому усі причетні до цього будуть серйозно покарані.

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