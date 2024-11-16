Португалия разгромила Польшу в матче 5-го тура Лиги наций. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Счет в матче был открыт на 59-й минуте, когда Леау головой поразил ворота с близкого расстояния. Вскоре Португалия заработала пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду.

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На 80-й минуте преимущество хозяев выросло до трех мячей – Бруну Фернандеш нанес мощный удар из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета от стойки влетел в левую девятку. Уже через три минуты поляки снова пропустили, и счет стал 4:0.

В завершении матча обе команды обменялись забитыми мячами. Один из них забил Криштиану Роналду, и этот гол стал 910-м в его карьере. Итог игры – убедительная победа Португалии со счетом 5:1.