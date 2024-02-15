Старейший тренер АПЛ не смог сегодня провести пресс-конференцию к матчу с Эвертоном. Рою Ходжсону стало плохо во время тренировки Кристал Пэлас, сообщает Daily Mail.

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Персонал и игроки были напуганы состоянием 76-летнего специалиста. Ходжсон находится под давлением из-за возможного увольнения. У Кристал Пэлас лишь три победы в 19 последних матчах и 5 очков отрыва от зоны вылета.

Инсайдер Фабрицио Романо информирует, что английский клуб уже нашел нового тренера. Им станет Оливер Гласнер, который выиграл Лигу Европы с Айнтрахтом.