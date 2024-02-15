Найстарший тренер АПЛ не зміг сьогодні провести пресконференцію до матчу з Евертоном. Рою Ходжсону стало погано під час тренування Крістал Пелас, повідомляє Daily Mail.

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Персонал і гравці були налякані станом 76-річного фахівця. Ходжсон перебуває під тиском через можливе звільнення. У Крістал Пелас лише три перемоги в 19 останніх матчах і 5 очок відриву від зони вильоту.

Інсайдер Фабріціо Романо інформує, що англійський клуб вже знайшов нового тренера. Ним стане Олівер Гласнер, який виграв Лігу Європи з Айнтрахтом.