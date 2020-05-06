64 шаги к чемпионству: Футбол 24 проведет масштабный квиз для футбольных эрудитов

Соскучились по футболу? Разбираетесь в тонкостях и истории игры миллионов? Тогда этот конкурс точно для вас!

Во время карантина каждому болельщику знакомо ощущение настоящего футбольного голода. Поэтому мы решили сделать нынешние серые будни чуточку ярче. Футбол 24, The GAME.ua и ГлуздоГерць подготовили для вас изысканное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.

Игра будет тематической и интересной, прежде всего, любителям и профессионалам футбола. Мы вместе вспомним приятные и грустные, веселые и трагические моменты футбольного прошлого, не забудем и о современных реалиях, а также почитаем письма известных футболистов.

Наш квиз стартует 16 мая в 19:30. Футбол 24 выступит платформой для видеотрансляции розыгрыша. Вас ждут 64 вопроса, которые и определят лучших знатоков футбола. Среди них – текстовые, аудио и графические.

Подробные условия и правила конкурса, а также ссылку для регистрации ищите на Fb-странице квиза. Будет интересно, скорее собирайте свою команду и регистрируйтесь!

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