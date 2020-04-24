Як Шева розігнався до 310 кілометрів, або Кому пророкували рівень Мессі: призовий кросворд від головного редактора

"Футбол 24" представляє третій кросворд – розгадавши, матимете шанс виграти цінний подарунок.

Спершу – до редакційної пошти. Усім дякую за активність і теплі відгуки. Багато із вас не полінувалися додати до відповідей на кросворд №2 коротку (або не дуже) інформацію про себе.

"Зазвичай я полюбляю загадувати, ніж розгадувати, але цей кросворд зацікавив, тому що він про Футбол, – пише Петро Ран, геолог-геодезист із Долини, що в Івано-Франківській області. – Гарні запитання, які крім фактичної відповіді потребують ще й певної логіки і асоціаційного сприйняття. Сподобалось питання про титулований клуб з Британських островів, про який я чув лише з назви – ТНС, спонсором якого є комп’ютерна фірма. Погугливши, довідався, що чемпіон базується в містечку з чисельністю населення трохи більше 15 тисяч, а домашній стадіон приймає близько 2 тисяч уболівальників, та це не заважає клубу стати 13-разовим чемпіоном Уельсу".

До речі, наші конкурсанти вже можуть об’єднуватися у гурток геодезистів, бо окрім Рана кросворд розгадав Максим Шемчук, київський геодезист, який родом із Хмельниччини. "Маю команду свою скромну зі "Що? Де? Коли?" та різних квізів, у тому числі футбольних. Крім футболу дуже люблю географію", – розповів Максим.

"Вболіваю за нашу збірну, Динамо (якось так ще з дитинства повелось), симпатизую Карпатам. Правда, боляче бачити, що з цими клубами відбувається останніми роками, – констатує 37-річний Володимир Дудра, держслужбовець. – Переважно дивлюсь футбол по ТБ, але при можливості стараюсь відвідувати і стадіон. З друзями часто бували у Львові на матчах збірної чи клубів. Побував на матчах двох останніх чемпіонатів Європи. Планував поїхати і на третій, купив квитки, але... Самі знаєте долю Євро-2020. Але то таке, може наступного року… Хочеться вірити, що до нормального життя, в тому числі і футбольного, повернемось якомога швидше". Абсолютно з вами солідарні, Володимире!

До прихильників Динамо належить і Василь Рошинець, прокурор у відставці, пенсіонер із села Сокирниця, Хустського району Закарпаття. "Понад 40 років вболіваю за київське Динамо, – зізнався пан Рошинець. – Маю в домашній колекції книги Пеле, Платіні, Лобановського, Блохіна, Дем'яненка та книгу Буряка з автографом. На перший кросворд теж надіслав відповідь, але, на жаль, книгу В. Кварцяного не виграв". Забігаючи наперед, можемо запевнити: у вас буде ще один шанс :)

Також ми дуже раді познайомитися із викладачем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Мар’яном Псюком, давнім уболівальником Ліверпуля Дмитром Тараненком із Вишгорода і Віталієм Козьмою, прикордонником із смт Піщанка Вінницької області.

Ну а тепер перелік правильних відповідей на кросворд №2 "Хто вибив Динамо із Кубка чемпіонів, а кого вважали геєм?".

Горизонтально: 1. Істр. 5. Момо. 9. Коновалов. 11. Схема. 12. Не. 14. Оно. 15. Са. 16. Арі. 18. Сер. 19. Балтика. 20. Сен. 21. Арт. 23. Ан. 24. Удо. 26. Ар. 27. Аміго. 29. Абросимов. 32. Саад. 33. Роша.

Вертикально: 1. Ікона. 2. Со. 3. ТНС. 4. Рохо. 5. Мамо. 6. Ола. 7. Мо. 8. Овчар. 10. Венетідіс. 13. Ербен. 15. Сеара. 17. Іан. 18. СКА. 20. Салас. 22. Трава. 24. Умод. 25. Огир. 27. Ара. 28. Омо. 30. Ба. 31. Ош.

За допомогою сліпого жеребу визначився другий переможець нашого конкурсу. Точніше – переможниця. Нею стала Лілія Гачкало із міста Умань. "Працюю бухгалтером, але люблю футбол з дитинства, – пише Лілія. – Навіть свої відпустки використовую на підтримку збірної та Динамо Київ. Дякую за цікаві кросворди!"

Ну а ми дякуємо вам за участь і вітаємо з перемогою! Книгу Саймона Кричлі "Про що ми думаємо, коли думаємо про футбол" надішлемо одразу після закінчення карантину. Просимо написати нам свою домашню адресу та номер телефону.

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Винагородою за інтелектуальну працю над кросвордом №3 знову стане книга Віталія Кварцяного "Футбол – це не тільки перемоги". Унікальний другий шанс для тих, хто змагався за неї, розгадуючи прем’єрний кросворд. Нагадую, що у книзі зібрані особисті спогади знаменитого тренера, розбір відомих і невідомих скандальних моментів, чимало трешу, гумору та яскравих фото в стилі "ретро".

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 7 травня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо книгу Віталія Кварцяного. Результати розіграшу – 8 травня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Гордий шотландський клуб, древніший від Селтіка та Рейнджерс. 6. Не баск і навіть не іспанець, проте грізний бомбардир Реал Сосьєдада у 90-х і "нульових". 7. Прізвисько технаря у чемпіонському Рубіні Бєрдиєва. 10. Тачка, на якій Шева свого часу витиснув 310 км/год. 12. Клуб із Британських островів, який поліг від коронавірусу. 13. Ім’я, яке у поєднанні прізвищем "Кріпак" зробило цього нападника, мабуть, найколоритнішим гравцем української Вищої ліги 90-х. 14. Крута жона Роберта Лєвандовскі. 15. "… Бенгал" – титулований клуб індусів. 16. Ім’я екс-вінгера Порту, який ще донедавна виступав на Драгау. 18. Зірка Барселони 90-х, знахідка Йохана Кройфа. 22. Еротичний трактат, ймовірно настільна книга для Ірини Морозюк. 23. Один із 14-ти офіційних талісманів в історії Кубка світу.

Вертикально: 1. Йому пророкували рівень Мессі, проте виявилося, що це гравець для Майнца і Сток Сіті. 2. Скорочена назва цього клубу викликає стійкі напади гніву у його прихильників. 3. Ім’я хавбека Ноттінгем Форест, сенсаційного володаря Кубка чемпіонів-1979. 4. Ще одне ім’я, цього разу – тренера, який вивів скромну Парму у топи єврофутболу 90-х. 5. Форвард незабутньої Араньчапат. 8. Капітан в атаці збірної Кіпру 90-х і "нульових". 9. Ірландець у золотій команді Алекса Фергюсона. 10. Результативний екс-форвард збірної Гватемали. 11. "… Барбера" – особлива арена для Кавані, Мікколі, Пасторе. 16. Екс-півзахисник київського Динамо, якого називали "другим Заваровим". 17. Місто, де зіграла збірна України у 2003 році. 19. Нападник, який змужнів у Кальярі, а найкращі роки провів у Ювентусі. 20. Відомий захисник ряду клубів Прімери, володар Кубка Іспанії-2008. 21. … Мустафаєв – його пам’ятають у Буковині, Зорі, Металісті.

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