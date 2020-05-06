64 кроки до чемпіонства: Футбол 24 проведе масштабний квіз для футбольних ерудитів

Скучили за футболом? Розумієтеся на тонкощах та історії гри мільйонів? Тоді цей конкурс точно для вас!

Під час карантину кожному вболівальнику знайоме відоме відчуття справжного футбольного голоду. Тож ми вирішили зробити теперішні сірі будні дещо яскравішими. Футбол 24, The GAME.ua та ГлуздоГерць підготували для вас вишукану страву, яка нікого не залишить байдужим.

Гра буде тематична і цікава, передусім любителям та професіоналам футболу. Ми разом згадаємо приємні і сумні, веселі й трагічні моменти футбольного минулого, не забудемо й про сучасні реалії, а також почитаємо листи відомих футболістів.

Наш квіз стартуватиме 16 травня о 19:30. Футбол 24 виступить платформою для відеотрансляції розіграшу. На вас чекатимуть 64 запитання, які і визначать найкращих знавців футболу. Серед них – текстові, аудіо та графічні.

Детальні умови та правила конкурсу, а також посилання для реєстрації шукайте на Fb-сторінці квізу. Буде цікаво, тож мерщій збирайте свою команду і реєструйтесь!

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