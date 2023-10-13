Филлипс готов рассмотреть варианты ухода из Манчестер Сити уже в январе, сообщает CityXtra со ссылкой на журналиста Роба Доусона.

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Отмечается, что опорный хавбек потерял веру в то, что сможет когда-то стать основным игроком команды. А из-за того, что Ман Сити уже вылетел из Кубка лиги, Филлипс боится, что будет иметь еще меньше игрового времени. По информации The Sun, опорник попал в сферу интересов Баварии, которая попытается подписать игрока уже зимой или в летнее трансферное окно.

Напомним, что Калвин стал игроком "горожан" в 2022 году, перебравшись из Лидса за 49 млн евро. В текущем сезоне Филлипс сыграл в 5 матчах, всего проведя на поле 167 минут.

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