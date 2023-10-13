Філліпс готовий розглянути варіанти відходу з Манчестер Сіті вже у січні, повідомляє CityXtra з посиланням на журналіста Роба Доусона.

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Зазначається, що опорний хавбек втратив віру в те, що зможе колись стати основним гравцем команди. А через те, що Ман Сіті вже вилетів з Кубка ліги, Філліпс боїться, що матиме ще менше ігрового часу. За інформацією The Sun, опорник потрапив до сфери інтересів Баварії, яка спробує підписати гравця вже взимку або в літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, що Калвін став гравцем "містян" у 2022 році, перебравшись з Лідса за 49 млн євро. У поточному сезоні Філліпс зіграв у 5 матчах, загалом провівши на полі 167 хвилин.

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