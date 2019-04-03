"4 раза смотрел выездной матч с Айнтрахтом", – Шаран рассказал о подготовке к матчу с Шахтером

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился, как готовился к матчу 24 тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Насколько готовы, покажет ближайшая игра с Шахтером. Хотя после выходных и одного дня работы мы провели тестирование. И результатами, которые показали футболисты, тренерский штаб остался удовлетворен.

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Хотя, конечно, пауза немного затянулась. Немного непривычно проводить столько времени без официальных матчей в разгар сезона. Еще и после нынешнего тура у Александрии будет 10-дневная игровая пауза. Ну, ничего не поделаешь, нужно немного корректировать подготовку, не одни мы в таких условиях.

Сам лично я, наверное, видел все матчи Шахтера в текущем сезоне. А, к примеру, гостевой поединок дончан против Айнтрахта в Лиге Европы, вчера посмотрел в четвертый раз.

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В таких играх, как против Шахтера или Динамо, на первый план выходит психология, о чем я уже не раз говорил своим ребятам. Главное, не перегореть. Тогда намного больше шансов в противостоянии с быстрой и техничной командой. Постараемся придумать и что-то свое", – цитирует Шарана Команда 1.