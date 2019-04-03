Александрия – Шахтер: анонс матча УПЛ

Александрия принимает Шахтер в рамках 23-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Александрия – Шахтер

3 апреля, 17:00, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

На старте второго этапа чемпионата календарь подарил битву лидеров. Александрии предстоит встретиться с Шахтером – и в случае успеха Зари в параллельной встрече и поражения нынешних фаворитов на бронзу интрига в борьбе за медали закрутится с новой силой. Сейчас у "желто-черных" 41 очко, луганчане же отстают на девять, а впереди будет ещё 10 туров. Шахтеру также нельзя допускать осечку, ведь Динамо не так уж и далеко – всего в семи зачётных баллах. Впрочем, в таких матчах очки перед игрой не считают и по ходу поединка не вспоминают.

Александрия очень серьёзно настраивалась на Шахтер, даже пригрозив штрафами футболистам за простуду. В февральском матче в Харькове подопечные Шарана уступили со счётом 0:2, но качество игры в атаке было на достаточно высоком уровне – можно было даже вырвать ничью, если бы реализовывались все те выходы один на один. На своём поле александрийцам явно захочется победить, ведь в последний раз местные болельщики наблюдали за набором трёх очков ещё осенью – тогда удалось прибить Динамо. Почему бы не повторить успех с другим грандом?

Шахтер начинал весеннюю часть чемпионата неуверенно, с большим количеством привоов в обороне, но потом разогнался. "Горняки" после зимнего перерыва ещё не пропускали, забив при этом девять голов, поэтому легко Александрии не будет. Матчи сборных же доказали, что и постоянные фейлы Пятова остались в прошлом, поэтому статус фаворита в выездном матче дончанам обеспечен. Впрочем, предыдущая встреча на этом поле, несмотря на победу Шахтера, прошла очень тяжело – и об этом следует помнить.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Шахтер и Александрия в чемпионате провели между собой 16 матчей, из которых "горняки" выиграли 14. Ещё одна встреча завершились вничью, а победа над Шахтером в Харькове в 2017 году стала для александрийцев единственной.

2. Общий счет противостояния между Шахтером и Александрией – 43:14 в пользу донеччан. В рамках чемпионата – 33:11.

3. Лучшими бомбардирами в противостоянии команд в чемпионате со стороны Шахтера являются Алекс Тейшейра (4 гола), Дентиньо, Марлос,Феррейра и Алексей Белик (по три). Со стороны Александрии – Артем Полярус и Сергей Старенький (по два гола).

4. Самая крупная победа Шахтера над Александрией в чемпионате состоялась в сезоне 2002/2003. Тогда "горняки" дома разгромили соперника со счетом 5:0.

5. Наиболее результативные матчи между командами были сыграны в сезонах 2011/2012 и 2015/2016. В обоих случаях Александрия дома проиграла со счетом 2:3.

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Кадровая ситуация

Александрии удалось избежать дисквалификаций по дисциплинарному принципу, но по условиям аренды против Шахтера не сможет сыграть Владислав Кулач – впрочем, он и без того никак не может попасть в заявку "жёлто-черных". Кроме того, из-за повреждения не выйдет на поле Василий Грицук, который вылетел на всю весеннюю часть сезона.

У "горняков" ситуация стабильная. Ни один из футболистов не попал в бан-лист УПЛ на этот тур, а лазарет команды пуст. По индивидуальной программе тренировались Марлос, Коваленко, Исмаили и Кайоде – возможно, кто-то из них в старте не появится.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Панькив - Микицей, Шендрик, Дедечко, Стецков - Банада, Запорожан - Лучкевич, Ковалец, Полярус – Ситало

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Александрия будет невероятно заведённой, а последние матчи продемонстрировали улучшение в плане реализации моментов. Вероятно, один гол в ворота Шахтера команда закатит, но класс "горняков" должен проявиться. Дончане обязаны добыть сложную, но победу.