Шаран: Игроки Александрии будут оштрафованы, если заболеют к игре с Шахтером

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча против Шахтера в 23 туре УПЛ.

"Я сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если заболеют к игре с Шахтером. А то они думают, что уже весна пришла, но ветер холодный, а у нас тренировки больше статического характера, имею в виду упражнения.

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Я уже хотел бы увидеть Кулача на футбольном поле, но с Шахтером он не имеет права играть, а так парень действительно хочет, но что поделаешь, если он получил травму на тренировке.

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Не могу сказать, что мы сможем сыграть против Шахтера первым номером. Мы не со многими командами можем так сыграть, например, Черноморец отдал нам инициативу и пытался искать момент на контратаках", – цитирует Шарана сайт телеканалов "Футбол 1/2".