"4 рази дивився виїзний матч з Айнтрахтом", – Шаран розповів про підготовку до матчу з Шахтарем

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився, як готувався до матчу 24 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Наскільки готові, покаже найближча гра з Шахтарем. Хоча після вихідних і одного дня роботи ми провели тестування. І результатами, які показали футболісти, тренерський штаб залишився задоволений.

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Хоча, звичайно, пауза трохи затягнулася. Трохи незвично проводити стільки часу без офіційних матчів у розпал сезону. Ще й після нинішнього туру в Олександрії буде 10-денна ігрова пауза. Ну, нічого не поробиш, треба трохи коригувати підготовку, не лише ми в таких умовах.

Сам особисто я, напевно, бачив усі матчі Шахтаря в поточному сезоні. А, наприклад, гостьовий поєдинок донеччан проти Айнтрахта в Лізі Європи, вчора подивився в четвертий раз.

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У таких іграх, як проти Шахтаря або Динамо, на перший план виходить психологія, про що я вже не раз говорив своїм хлопцям. Головне, не перегоріти. Тоді набагато більше шансів у протистоянні зі швидкою і технічною командою. Постараємося придумати і щось своє", – цитує Шарана Команда 1.