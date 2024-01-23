"Такова политика клуба. Если Шахтер считает, что сможет продать Судакова дороже, то значит, это правильное решение. Может, агенты что-то знают, чего не знаем мы. Но, с другой стороны, 40 миллионов на дороге не валяются – это не маленькие деньги. Если брать со стороны игрока, то Судакову надо прогрессировать и идти в более сильный чемпионат. Время покажет, какое это было решение – правильное или нет.

Хави запросил у боссов Барселоны трансфер Судакова, – СМИ

Сможет ли Шахтер повторить с Судаковым трансфер Мудрика (продали за 70+30 млн в Челси – прим.)? Конечно, игрока нужно продавать на пике его славы, тем более после Лиги чемпионов, где Судаков провел неплохие матчи. Непонятно, как он будет выглядеть весной. Не сыграет ли кейс Мудрика злую шутку с Судаковым, что клубы будут бояться платить такие деньги за украинцев? Думаю, нет.

Челси сам видел, кого берет. Мудрика им же не привезли в закрытом чемодане, они его вели. Если Судаков будет нужен Наполи или другому клубу, будет подходить под их схему, то они не только 40 миллионов, но и 50 вывалят.

Кто мне больше импонирует: Мудрик или Судаков? Это два талантливых игрока, но они разные. Жора выполняет большой объем работы, он техничный с поставленным ударом, а у Михаила бешеная скорость. Я бы с обоими сыграл. Мудрик просто попал не в свою команду, возможно, со временем он заиграет в Челси", – поделился Воробей в интервью Sport-express.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?