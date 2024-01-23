"Така політика клубу. Якщо Шахтар вважає, що зможе продати Судакова дорожче, то значить, це правильне рішення. Може, агенти щось знають, чого не знаємо ми. Але, з іншого боку, 40 мільйонів на дорозі не валяються – це не маленькі гроші. Якщо брати з боку гравця, то Судакову треба прогресувати і йти в сильніший чемпіонат. Час покаже, яке це було рішення – правильне чи ні.

Хаві попросив у босів Барселони трансфер Судакова, – ЗМІ

Чи зможе Шахтар повторити із Судаковим трансфер Мудрика (продали за 70+30 млн у Челсі – прим.)? Тут палиця з двома кінцями. Звичайно, гравця потрібно продавати на піку його слави, тим паче після Ліги чемпіонів, де Судаков провів непогані матчі. Незрозуміло, який він матиме вигляд навесні. Чи не зіграє кейс Мудрика злий жарт із Судаковим, що клуби боятимуться платити такі гроші за українців? Думаю, ні.

Челсі сам бачив, кого бере. Мудрика їм же не привезли в закритій валізі, вони його вели. Якщо Судаков буде потрібен Наполі або іншому клубу, буде підходити під їхню схему, то вони не тільки 40 мільйонів, а й 50 вивалять.

Хто мені більше імпонує: Мудрик чи Судаков? Це два талановиті гравці, але вони різні. Жора виконує великий обсяг роботи, він технічний із поставленим ударом, а в Михайла шалена швидкість. Я б із обома зігрався. Мудрик просто потрапив не в свою команду, можливо, з часом він заграє в Челсі", – поділився Воробей в інтерв'ю Sport-express.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?