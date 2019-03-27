32-летний Агбонлахор объявил о завершении карьеры

Экс-игрок Астон Виллы и сборной Англии Габриэль Агбонлахор решил повесить бутсы на гвоздь.

Габриэль, который является лучшим бомбардиром Астон Виллы в АПЛ (75 голов), в Instagram объявил о решении завершить карьеру игрока.

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Отметим, что Агбонлахор является воспитанником Астон Виллы и сыграл за "львов" 341 матч. В целом он играл за "вилланов" на протяжении 13 лет. Агбонлахор стал свободным агентом летом 2018 года. К слову, в активе футболиста три матча за сборную Англии.