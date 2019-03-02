Луческу признался, когда может завершить тренерскую карьеру

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал, что может вскоре закончить тренерскую деятельность.

"Сейчас может произойти все, что угодно. В конце сезона я могу возглавить какой-то клуб. Возможно, закончу карьеру. Я не исключаю ни один из вариантов в настоящее время", – передает слова 73-летнего специалиста Sabah Spor.

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Предыдущим местом работы Мирчи была сборная Турции, которую он покинул в середине февраля. Экс-ассистент Луческу в Шахтере и Зените Александр Спиридон рассказал, что не исключает возможности возвращения румына в Украину.

К слову, Луческу протяжении 12-ти лет работал с донецким Шахтером и одержал 22 трофея, среди которых 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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